Ни доллара для украины

Natalija Osminina

Каждые два месяца госдолг США растет ровно на один триллион. И новое печатание триллионов приводит к тому, что рост суммы по процентам становится больше суммы напечатанных денег. И значит, новые деньги приведут к невозможности выплаты по процентам. А это самое страшное- это БАНКРОТСТВО США. И потому США затеяли свой войнушку. Как всегда многоцелевую. И для того, чтобы убить конкурентов, завладеть их индустрией и их рынками. Это касается как Европы так и Китая. Но главное, США хотят свалить на войну свои долги. И начать все с чистого листа, обвинив в этом Россию с Китаем. Задача США - обречь мир на Глобальный Финансовый кризис. И выплыть самим, чтобы снова гегемонить. Но им это не удастся. Потому что Россия предложит свою Финансовую систему и все встанут под нее, сделав Россию духовным и экономическим лидером мира. И понадобится на это года полтора.