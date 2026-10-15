Какие полномочия есть у пограничников при проверке документов? Кто именно может законно изъять документы на пункте пропуска? Можно ли снимать действия полиции при изъятии документов? И как вернуть изъятые оригиналы документов? Адвокат Жанна Грушко в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.
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