Какие полномочия есть у пограничников при проверке документов? Кто именно может законно изъять документы на пункте пропуска? Можно ли снимать действия полиции при изъятии документов? И как вернуть изъятые оригиналы документов? Адвокат Жанна Грушко в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.