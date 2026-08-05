Эксперт рассказала, как выбрать спелый и сладкий арбуз

Начинается сезон арбузов, однако даже в это время можно нарваться на неспелый или безвкусный плод. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с URA.
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