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FiNE NEWS

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Эксперт рассказала, как выбрать спелый и сладкий арбуз

Начинается сезон арбузов, однако даже в это время можно нарваться на неспелый или безвкусный плод. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с URA.

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