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Бирюков: Начался первый этап комплексной реабилитации Изютинского пруда

Городские службы приступили к работам по реабилитации Изютинского пруда в ЮАО. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, информирует «Агентство городских новостей «Москва».

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