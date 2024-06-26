Бирюков: Начался первый этап комплексной реабилитации Изютинского пруда

Городские службы приступили к работам по реабилитации Изютинского пруда в ЮАО. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, информирует «Агентство городских новостей «Москва».