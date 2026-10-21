Мегалиты Нью-Йоркщины. Связь времён имеет обыкновение рваться на самом видном месте.Вот так ходят миллионы людей по пляжу в американском мегаполисе, и в голову никому не приходит посмотреть под ноги.
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