Федеральная налоговая служба (ФНС) за шесть месяцев 2026 года увеличила поступления в бюджет от контрольно-аналитической работы с крупнейшими российскими компаниями в 4,4 раза год к году, до 91 млрд рублей, следует из данных ведомства, которые изучили «Известия».
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