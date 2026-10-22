Федеральная налоговая служба (ФНС) за шесть месяцев 2026 года увеличила поступления в бюджет от контрольно-аналитической работы с крупнейшими российскими компаниями в 4,4 раза год к году, до 91 млрд рублей, следует из данных ведомства, которые изучили «Известия».