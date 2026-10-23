© Григорий Сысоев/РИА Новости Кондиционер заморозил пассажиров, отказал обогрев лобового стекла, развалились ступицы при малом пробеге.
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Развалилась ступица? Это как? Может подшипник? Просто чтобы ступица развалилась на таком пробеге это что с ней делать то надо? Как-то слабо верится