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Призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, переходного периода не будет

Призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, переходного периода не будет

Возраст призыва на срочную армейскую службу в Российской Федерации с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, переходного периода не будет.

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