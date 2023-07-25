Призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, переходного периода не будет

Возраст призыва на срочную армейскую службу в Российской Федерации с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, переходного периода не будет.
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