Ирина Влах: Культура и образование должны объединять людей

Экс-башкан Гагаузии, кандидат в президенты Ирина Влах убеждена, что роль культуры и образования в развитии чувства национальной идентичности в Молдове трудно переоценить, и эта роль заключается прежде всего в том, чтобы объединять, а не разделять людей.
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