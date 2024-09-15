Ирина Влах: Культура и образование должны объединять людей

Экс-башкан Гагаузии, кандидат в президенты Ирина Влах убеждена, что роль культуры и образования в развитии чувства национальной идентичности в Молдове трудно переоценить, и эта роль заключается прежде всего в том, чтобы объединять, а не разделять людей.