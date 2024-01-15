Розовый тест: выберете 1 картинку и мы расскажем, кто вы

Пройдите его и вы узнаете, кто вы в треугольнике Карпмана «Треугольник Карпмана» — модель ролевой игры, взаимоотношений между людьми, в которой задействованы три персонажа: Спасатель, Преследователь (или Тиран, Агрессор), и Жертва.