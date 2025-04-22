Переговоры между Вашингтоном и Тегераном начались давно, уход Ирана из Сирии был условием сделки

В Омане завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке. Возможно ли разрешить конфликт, в котором переплетены интересы множества стран, таких как Иран, Израиль, США и Россия? Журналист и политик Максим Шевченко ответил на вопросы о перспективах войны и мира на Ближнем Востоке в программе «Точка зрения» на телеканале СП.
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