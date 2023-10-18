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Красотка

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Антитренды в макияже осень-зима 2023-2024: техники, которые давно устарели

В макияже довольно много техник, которые уже давно устарели. Некоторые из них до сих пор пользуются популярностью у женщин, так как именно такой мейкап подходит к овалу лица и подчёркивает необходимые достоинства внешности.

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