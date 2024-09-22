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Новейший полноприводный «Соболь NN 4×4» доработали: автомобиль стал еще более внедорожным

Новейший полноприводный «Соболь NN 4×4» доработали: автомобиль стал еще более внедорожным

На этой неделе в России стартовали продажи совершенно нового и долгожданного полноприводного фургона «Соболь NN 4×4», а сегодня на мероприятии с характерным названием «Стальной Характер» в Крылатском компания «СТТ» представила доработанный «Соболь NN 4×4» — с комплектом дополнительных аксессуаров, которые делают машину еще более внедорожной.

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