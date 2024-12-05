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Бастовавшие работники ОМГ в Жанаозене вышли на работу в полном составе

Бастовавшие работники ОМГ в Жанаозене вышли на работу в полном составе

Об этом сообщили в АО «КазМунайГаз». Сегодня, 5 декабря, работники  Управления буровых работ АО «ОзенМунайГаз» вышли на работу в полном составе 5 декабря 2024 года с профсоюзом работников УБР ОМГ проведены очередные переговоры.

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