Родители рыдали над прахом. Что убило 18-летнюю миллионершу Настю Тропицель

Настя Тропицель. В этом году исполнится пять лет со дня смерти 18-летней красавицы и миллионерши Анастасии Зубриной, которой удалось покорить сердца миллионов пользователей Сети, ведя блог под ником Настя Тропицель.
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