Танковые дивизии Страны восходящего солнца

Формирование трёх танковых дивизий началось в Маньчжурии летом 1942 года. Почему именно Маньчжурия? В Китае было достаточное количество танковых, пехотных и кавалеристских подразделений, которые можно было бы свести в формирование дивизионного масштаба, или создать новые подразделения, используя частично их кадры.
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