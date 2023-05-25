Военное обозрение

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Танковые дивизии Страны восходящего солнца

Танковые дивизии Страны восходящего солнца

Формирование трёх танковых дивизий началось в Маньчжурии летом 1942 года. Почему именно Маньчжурия? В Китае было достаточное количество танковых, пехотных и кавалеристских подразделений, которые можно было бы свести в формирование дивизионного масштаба, или создать новые подразделения, используя частично их кадры.

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