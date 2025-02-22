НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик
📷❗️Вместо полноценной интеграции на свежий серийный экземпляр БМП-3 комплекта ДЗ

📷❗️Вместо полноценной интеграции на свежий серийный экземпляр БМП-3 комплекта ДЗ "Кактус" (фото № 1, 2), элементы которого обеспечивают всеракурсную защиту лобовой, кормовой и бортовых проекций машины от КБЧ ПГ-7ВС/ВЛ при любых курсовых углах, а также от осколочного воздействия 155-мм артиллерийских снарядов или хотя бы импровизированного комплекта ДЗ "Контакт-1" на базе классических коробочек 4С20, в Омском высшем танковом инженерном училище не нашли ничего лучше, чем наварить очередные противокумулятивные решетки-"заборы" (фото № 3), противоосколочная эффективнсоть которых, а также эффективность против БЧ типа "ударное ядро" вовсе отсутствует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх