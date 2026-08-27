Чемпионат Европы по волейболу (жен). Турция сыграет с Польшей, Азербайджан встретится с Нидерландами, другие матчи

28 августа пройдут матчи предварительного раунда чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Чемпионат Европы по волейболу-2026 Женщины Предварительный раунд Группа A Стамбул, Турция Словения — Венгрия — 16.
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