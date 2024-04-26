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Спички - не игрушка

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США заставили украинцев отодвинуть Abrams с линии фронта

США заставили украинцев отодвинуть Abrams с линии фронта

Дроны усложнили для Украины защиту танков, поэтому танки отведены от линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, передаёт The Washington TimesПотому, что 5 из 31 танка уже потеряны в результате российских атак.

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