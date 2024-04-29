Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трофейный «Леопард» доставили в Москву: Rheinmetall в гневе, Берлин бубнит, что «так не делают», Путин устроил «зоопарк»

Трофейный «Леопард» доставили в Москву: Rheinmetall в гневе, Берлин бубнит, что «так не делают», Путин устроил «зоопарк»

Формирование «битого зверинца» продолжится и после открытия выставки 1 мая   В ночь на 28 апреля немецкий танк Leopard 2A6 привезли в Москву.

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Комментарии
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Alex Nемо
Зачем тратить бензин?
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13 час.
Mike х
лучше поставить с траурными лентами у соответствующих посольств
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9 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...Берлин бубнит, что «так не делают»...&quot;! А КАК надо? Пущьщяй пояснит этот штольц со своей бабенкой берибахай!
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8 час.

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