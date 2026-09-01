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Ивановские новости

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Ивановский ресторан «Россия» приостановили на 45 суток из-за плесени и грязи

Ивановский ресторан «Россия» приостановили на 45 суток из-за плесени и грязи

Суд приостановил работу ресторана «Россия» на 45 суток из-за нарушений: отсутствие медкнижек у сотрудников, плесень на стенах и хранение вещей в цехе.

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