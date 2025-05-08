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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вернемся к фолам при разнице в 3 очка?». Марк Дэйгнолт и журналист посмеялись над главной темой 1-го матча

Вторая домашняя игра с «Денвером» завершилась разгромом с преимуществом в 43 очка (149:106). На пресс-конференции главного тренера «Оклахомы» шутливо спросили, не хочет ли он вернуться к обсуждению фолов при «+3».

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