В Тамбове водитель "Калины" устроил ДТП на перекрестке

В Тамбове столкнулись две "Лады". Авария произошла 8 ноября на улице Лысогорской. По данным региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель "Лады Калины" на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль "Лада Веста GFK330" под управлением 36-летней женщины, которая ехала по главной дороге.