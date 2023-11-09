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В Тамбове водитель "Калины" устроил ДТП на перекрестке

В Тамбове водитель "Калины" устроил ДТП на перекрестке

В Тамбове столкнулись две "Лады". Авария произошла 8 ноября на улице Лысогорской. По данным региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель "Лады Калины" на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль "Лада Веста GFK330" под управлением 36-летней женщины, которая ехала по главной дороге.

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