Дипломат Жданова: в России составляют списки наемников ВСУ в Курской области

REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenk И.о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что спецслужбы ведут поименные списки иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ в Курской области.