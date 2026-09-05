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Мировое обозрение

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«Welcome»: Путин встретил американских переговорщиков фразой на английском

«Welcome»: Путин встретил американских переговорщиков фразой на английском

Владимир Путин встретил американскую делегацию в Кремле не совсем стандартно: войдя в Представительский кабинет Сенатского дворца, российский лидер поприветствовал гостей на английском языке, произнеся «Welcome».

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