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ФАС предложила способ сдержать рост цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба предложила новый способ борьбы с ростом цен на авиабилеты. Как пишут Ведомости, авиакомпании обосновывают повышение стоимости перевозки ростом цен на топливо и аэропртовые сборы.

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