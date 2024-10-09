ФАС предложила способ сдержать рост цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба предложила новый способ борьбы с ростом цен на авиабилеты. Как пишут Ведомости, авиакомпании обосновывают повышение стоимости перевозки ростом цен на топливо и аэропртовые сборы.
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