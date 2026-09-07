В Северодвинске на 85% завершили благоустройство набережной Зрячева

На берегу Белого моря появятся прогулочные аллеи, места для отдыха, выставочная зона и кафе.На берегу Белого моря появятся прогулочные аллеи, места для отдыха, выставочная зона и кафе.
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