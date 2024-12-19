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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Про сходство В. Путина с Октавианом Августом и Кутузовым

Давайте   в    день  "Итогов   года"  о Верховном.Ещё  десять  лет  тому  назад      нашего    Верховного  называли   сравнивали  с  победителем  Карфагена,  римским  полководцем   Фабием Кунктатором (медлителем) - "Фабийслил!", или Владимир Кунктатор.

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