БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Защитник КНР «Тунчуань»: Как Пекин построил стальную стену в Южно-Китайском море

Защитник КНР «Тунчуань»: Как Пекин построил стальную стену в Южно-Китайском море

Китайские ВМС получили 35-й эсминец проекта 052DL Дмитрий Капустин Фото: Zibo Frigate / IMAGO/CFOTO Состав Южного флота ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) официально пополнился новейшим ракетным эсминцем «Тунчуань» (Tongchuan).

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