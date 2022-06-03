Егор Кончаловский впервые признался, что тайно женился

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе и дочери, которая ездит на метро. За спиной Егора Кончаловского стоит целая кинодинастия: отец — режиссер Андрей Кончаловский, мать — актриса Наталья Аринбасарова, дядя — Никита Михалков.