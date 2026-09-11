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Нижегородская правда

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Вик Уайлд выступил за возвращение всех российских спортсменов на мировую арену

Вик Уайлд выступил за возвращение всех российских спортсменов на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд в интервью Metaratings.ru высказал свою позицию относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования и оценил вероятность этого события.

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