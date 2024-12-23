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  • YYYYYYY XXXXXXX
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  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
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    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

Новогодние бранчи в Санкт-Петербурге 2025

Новогодние бранчи в Санкт-Петербурге 2025

Начинаем 2025 год красиво! Вместе с подборкой новогодних бранчей от Antenna Daily. Рождественский бранч в ресторане «Bellevue» «Гранд Отель Мойка 22» Набережная реки Мойки, 22 +7 (812) 335-91-11 1 января с 14:00 до 20:00 «Гранд Отель Мойка 22» приглашает вас провести первый день Нового года в окружении красоты и великолепным видом на Эрмитаж.

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