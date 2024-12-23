Новогодние бранчи в Санкт-Петербурге 2025

Начинаем 2025 год красиво! Вместе с подборкой новогодних бранчей от Antenna Daily. Рождественский бранч в ресторане «Bellevue» «Гранд Отель Мойка 22» Набережная реки Мойки, 22 +7 (812) 335-91-11 1 января с 14:00 до 20:00 «Гранд Отель Мойка 22» приглашает вас провести первый день Нового года в окружении красоты и великолепным видом на Эрмитаж.