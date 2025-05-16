Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело о смерти младенца в новосибирском роддоме

Расследование было инициировано уже в прошлом году, но прокуратура отменила постановление.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно инициировать расследование уголовного дела по факту смерти младенца в одном из родильных домов Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии