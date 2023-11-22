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Время непростых решений

Время непростых решений

ХАМАС и Израиль при посредничества Катара и Египта договорились о временном перемирии в Секторе Газа с 23 ноября.

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Комментарии
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И
Искандер
Странно. Во всех сообщениях указывается, что не &quot;50 на 50&quot;, а 50 гражданских евреев на 150 палестинцев, включая ДЕТЕЙ, которых жиды содержат в своих тюрьмах. Что ж, возможно что-то изменилось...
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11 час.
Регина Толстоброва
Лучше бы войну прекратили, все жить хотят.
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11 час.
алекс кузь
Однако, проявление высокой жертвенности и непримиримости в защите своих принципов на святой земле , прямой укор многим малодушным народам . Арабы что либо собирают смс ками для своих детей.
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9 час.

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