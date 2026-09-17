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Царьград

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В Петербурге с 19 сентября перекроют улицы в четырех районах

В Петербурге с 19 сентября перекроют улицы в четырех районах

С 19 сентября в Петербурге начинают действовать очередные ограничения и закрытия движения, о которых предупредила ГАТИ.

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