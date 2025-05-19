"Я поговорю по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра (17:00 мск - Прим.
«Армия России продолжает наступление. А переговоры пусть идут. Чего не поговорить-то»
Комментарии
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Владимир Яковлевич
Думаю что необходимо Американцам и нам встречаться вместе как когда то на Одоре, только теперь по очередно начиная с Сены с заходом на берега Лондона и точку поставить опять в Нюрнберге при участии канцлера Германии. Думаю что с перекладины виселицы этим троим ублюдкам хорошо будет видна уничтоженная Хохляндия.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Река зовётся Одер у немцев и Одра у славян
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6 час.
Владимир Алтайцев
Союза с наглосаксами быть не может в принципе. Ибо больше ста лет назад генерал Вандам -Едрихин сказал : - " Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними". Ничтожество Николай Второй не послушал генерала Генштаба, потому и потерял и пост свой, и страну и семью.
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6 час.
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