Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Армия России продолжает наступление. А переговоры пусть идут. Чего не поговорить-то»

«Армия России продолжает наступление. А переговоры пусть идут. Чего не поговорить-то»

"Я поговорю по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра (17:00 мск - Прим.

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Комментарии
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Владимир Яковлевич
Думаю что необходимо Американцам и нам встречаться вместе как когда то на Одоре, только теперь по очередно начиная с Сены с заходом на берега Лондона и точку поставить опять в Нюрнберге при участии канцлера Германии. Думаю что с перекладины виселицы этим троим ублюдкам хорошо будет видна уничтоженная Хохляндия.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Река  зовётся  Одер  у немцев  и Одра  у славян
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6 час.
Владимир Алтайцев
Союза  с наглосаксами  быть не может  в  принципе. Ибо  больше  ста  лет назад  генерал Вандам -Едрихин сказал  : - &quot; Хуже  войны  с англосаксами  может  быть только  дружба  с ними&quot;. Ничтожество  Николай  Второй  не послушал  генерала  Генштаба, потому  и потерял  и пост  свой, и страну  и семью.
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6 час.
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