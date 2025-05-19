«Армия России продолжает наступление. А переговоры пусть идут. Чего не поговорить-то»

Владимир Яковлевич Думаю что необходимо Американцам и нам встречаться вместе как когда то на Одоре, только теперь по очередно начиная с Сены с заходом на берега Лондона и точку поставить опять в Нюрнберге при участии канцлера Германии. Думаю что с перекладины виселицы этим троим ублюдкам хорошо будет видна уничтоженная Хохляндия.

Владимир Алтайцев Река зовётся Одер у немцев и Одра у славян