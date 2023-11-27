Южная Осетия восстановила электроснабжение после непогоды в Северной Осетии

Южная Осетия, которая полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи из Северной Осетии, осталась без света в ночь на понедельник из-за ураганного ветра, бушевавшего в соседней республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии