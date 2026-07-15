Россия и Китай захотели построить на границе новые пункты пропуска

В статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для «Коммерсантъ», приуроченной к 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, говорится о планах двух стран по развитию приграничной инфраструктуры.
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