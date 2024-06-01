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Царьград

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Стало известно, когда в Архангельске начнутся гидравлические испытания

Стало известно, когда в Архангельске начнутся гидравлические испытания

С 4 июня 2024 года в Архангельске начнутся гидравлические испытания. Рассказываем, когда и где произойдут отключения горячего водоснабжения.

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