Раскрыт обещанный гонорар за отравление сотрудников российского ОПК

Мужчине, задержанному ФСБ по подозрению в планировании теракта с отравлением сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в Ярославской области, обещали заплатить за выполнение задания.
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