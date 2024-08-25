Шоу-бизнес: Выгнали из театрального из-за пьянки, а с женами разводился из-за измен: 3 брака, 5 детей и тернистая дорога к счастью Оскара Кучеры

Оскару Кучере уже 50 лет, и к этому возрасту он успел достичь очень многого. Работал ведущим на радио, прославился в качестве виджея «Муз-ТВ» и завоевал всенародную любовь благодаря сыгранным ролям в кино.
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