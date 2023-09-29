RAND: НАТО оставит удар России без ответа

Некоммерческая исследовательская организация RAND, которая, как считается, связана с Пентагоном и американским правительством, в своем новом докладе пришла к выводу, что в случае возможного удара русских войск по натовским силам в рамках конфликта на Украине, Североатлантический альянс не будет предпринимать никаких мер.