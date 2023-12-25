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Военный политолог Михайлов объяснил стратегическое значение взятия Марьинки

Военный политолог Михайлов объяснил стратегическое значение взятия Марьинки

Взятие Марьинки под контроль Вооруженными силами (ВС) РФ решило две задачи: сократило количество обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по мирным жителям Донецка, а также вывело российскую группировку «на оперативный простор» и возможность проведения наступательных действий.

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