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Доха (WTA). 1/8 финала. Касаткина третий раз в сезоне сыграет со Швентек, Остапенко встретится с Крейчиковой, Контавейт – с Мертенс

Дарья Касаткина сыграет с Игой Швентек в третьем круге турнира в Дохе. В этом сезоне они встречались уже дважды – оба раза побеждала Швентек.

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