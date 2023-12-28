РОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. БРИТАНЦЫ ПРОЧУВСТВУЮТ НА СЕБЕ МЕСТЬ ЗА "НОВОЧЕРКАССК"

Иван Щукин

Китайские "предупреждения, сожеления" это мы, а вот чтоб 3.14...нуть сразу без всяких предупреждений что совесть "не позваляет"!? Вон британцы с пиндоснёй хреначит по нам, руками укрофашистов, без всяких "предупреждений и сожалений"!!! Очень жаль!