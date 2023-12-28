Британия ответит за повреждение БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond, считает военные аналитики.
РОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. БРИТАНЦЫ ПРОЧУВСТВУЮТ НА СЕБЕ МЕСТЬ ЗА "НОВОЧЕРКАССК"
Комментарии
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Иван Щукин
Китайские "предупреждения, сожеления" это мы, а вот чтоб 3.14...нуть сразу без всяких предупреждений что совесть "не позваляет"!? Вон британцы с пиндоснёй хреначит по нам, руками укрофашистов, без всяких "предупреждений и сожалений"!!! Очень жаль!
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11 час.
Людмила Волоховская
лишь сурово брови мы насупим
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8 час.
Владимир Карпов
Правильно - по нам Запад лупит без оглядки на наши "озабоченности", "предупреждения" и "красные линии", а наши в ответ только сопли жуют и грозят своим пустобрёхством ...!!!
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5 час.
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