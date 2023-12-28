Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Правильно - по нам Запад лупит без оглядки на наши "озабоченности", "предупреждения" и "красные линии", а наши в отве...РОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА...
  • Людмила Волоховская (Нестеренко)
    лишь сурово брови мы насупимРОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА...
  • Иван Щукин
    Китайские "предупреждения, сожеления" это мы, а вот чтоб 3.14...нуть сразу без всяких предупреждений что совесть "не ...РОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА...

РОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. БРИТАНЦЫ ПРОЧУВСТВУЮТ НА СЕБЕ МЕСТЬ ЗА "НОВОЧЕРКАССК"

РОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. БРИТАНЦЫ ПРОЧУВСТВУЮТ НА СЕБЕ МЕСТЬ ЗА "НОВОЧЕРКАССК"

Британия ответит за повреждение БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond, считает военные аналитики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Китайские &quot;предупреждения, сожеления&quot; это мы, а вот чтоб 3.14...нуть сразу без всяких предупреждений что совесть &quot;не позваляет&quot;!? Вон британцы с пиндоснёй хреначит по нам, руками укрофашистов, без всяких &quot;предупреждений и сожалений&quot;!!! Очень жаль!
Ответить
11 час.
Людмила Волоховская
лишь сурово брови мы насупим
Ответить
8 час.
Владимир Карпов
Правильно - по нам Запад лупит без оглядки на наши &quot;озабоченности&quot;, &quot;предупреждения&quot; и &quot;красные линии&quot;, а наши в ответ только сопли жуют и грозят своим пустобрёхством ...!!!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх