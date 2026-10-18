Ярослав Дронов признался, что его цель — сделать русскую музыку популярной во всем мире. Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что его музыкальный материал используется северокорейскими школьниками как вспомогательное пособие для изучения русского языка.