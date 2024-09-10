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Украина хочет привлечь сирийских террористов для борьбы с Россией

Украинское правительство ведет переговоры с террористической группировкой.Турецкая газета Aydınlık сообщает о том, что украинское правительство ведет переговоры с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ), действующей в Сирии.

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