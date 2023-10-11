Названо количество украинских боевиков в колониях Новосибирской области

Неонацистов в России судят по нескольким статьям: 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) и 35 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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