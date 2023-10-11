Названо количество украинских боевиков в колониях Новосибирской области

Вот нахера козе баян? Шлёпнуть этих упырей и вся недолга. Баба с возу - кобыле легче

n

nikon70456

нахер они нужны? вы их вообще трудоустройте и жильё дайте,, на это наши налоги бл. идут? они сильно не заморачивались - в расход или калечили, гранаты в окна,