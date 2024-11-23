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Русский десант захватил в курском приграничье трофейную бронемашину Mastiff ВСУ

Русский десант захватил в курском приграничье трофейную бронемашину Mastiff ВСУ

В Минобороны рассказали, как силы ВДВ отбили вражескую атаку и захватили западную техникуПресс-служба Министерства обороны России рассказала, что украинские боевики снова попытались совершить прорыв в одном из приграничных районов Курской области.

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