Русский десант захватил в курском приграничье трофейную бронемашину Mastiff ВСУ

В Минобороны рассказали, как силы ВДВ отбили вражескую атаку и захватили западную техникуПресс-служба Министерства обороны России рассказала, что украинские боевики снова попытались совершить прорыв в одном из приграничных районов Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии