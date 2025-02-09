Шоу «Титаны», 2-й сезон, 3-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников

В новом выпуске станет известно, кто покинет проект по результатам первого командного испытания. В воскресенье, 9 февраля, ТНТ покажет третью серию шоу «Титаны», посвящённую тому, как испытание с прыжками через бассейн справились оставшиеся пять сборных.
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