Шоу «Титаны», 2-й сезон, 3-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников

В новом выпуске станет известно, кто покинет проект по результатам первого командного испытания. В воскресенье, 9 февраля, ТНТ покажет третью серию шоу «Титаны», посвящённую тому, как испытание с прыжками через бассейн справились оставшиеся пять сборных.